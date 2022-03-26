Відважна військова медик Катерина Ступницька загинула на фронті під обстрілами, допомагаючи пораненим.

Про втрату в лавах українських героїв повідомили в Міноборони України. Як стало відомо, війна забрала життя військового медика Катерини Ступницької. Про її загибель стало відомо 10 березня.

Катерині було всього 25 років. Уродженка Рівненської області перебувала на передовій ще з 2014 року. Тоді сержант Ступницька неодноразово рятувала життя захисників країни.

Новий контракт Катерина підписала у вересні 2021 року. Вона була санітарним інструктором медичного пункту 3-го механізованого батальйону військової частини у Володимирі.

8 березня Катерина допомагала бійцям, пораненим у важких боях за звільнення села Макарів у Київській області, через яке окупанти намагалися прорватися до столиці. Катерині повідомили, що російські військові підбили екіпаж танка командира першої роти. Дівчині вдалося евакуювати всіх українських бійців і доставити їх в безпечне місце, а також надати першу допомогу.

Того ж вечора окупанти завдали ракетно-бомбових ударів по периметру українських позицій. В результаті прямого попадання снаряда в будівлю медштабу Катерина загинула.

З дівчиною попрощалися в її рідному селі залізниця Рівненської області.

20 березня президент України Володимир Зеленський вручив Катерині Ступницькій звання Героя України посмертно.

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