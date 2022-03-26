Отважная военная медик Екатерина Ступницкая погибла на фронте под обстрелами, помогая раненным.

О потере в рядах украинских героев сообщили в Минобороны Украины. Как стало известно, война забрала жизнь военного медика Екатерины Ступницкой. О ее гибели стало известно 10 марта.

Екатерине было всего 25 лет. Уроженка Ровенской области находилась на передовой еще с 2014 года. Тогда сержант Ступницкая неоднократно спасала жизни защитников страны.

Новый контракт Екатерина подписала в сентябре 2021 года. Она была санитарным инструктором медицинского пункта 3-го механизированного батальона воинской части во Владимире.

8 марта Екатерина помогала бойцам, раненным в тяжелых боях за освобождение села Макаров в Киевской области, через которое оккупанты пытались прорваться в столицу. Екатерине сообщили, что российские военные подбили экипаж танка командира первой роты. Девушке удалось эвакуировать всех украинских бойцов и доставить их в безопасное место, а также оказать первую помощь.

В тот же вечер оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по периметру украинских позиций. В результате прямого попадания снаряда в здание медштаба Екатерина погибла.

С девушкой простились в ее родном селе Зализница Ровенской области.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский вручил Екатерине Ступницкой звание Героя Украины посмертно.

Напомним, во время защиты Мариуполя трагично погиб спортсмен.

Как сообщала Politeka, украинский защитник погиб от вражеской пули.

Также Politeka писала, что украинский летчик погиб в бою с двумя самолетами врага.