Росіян змушують "добровільно" відраховувати зарплату, також збирають продукти, можна і прострочені.

У рф почалися проблеми з фінансуванням військових та «спецоперації» в цілому. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Після обіцяних виплат, що не входили до бюджету, та через незадовільний стан фінансової системи рф в цілому, запроваджених санкцій, в бюджеті грошей «наскребти» не змогли.

Тому «данину» вирішили збирати з простого «ні в чому не винного народу». Так, працівникам медико-біологічної лабораторії роздали бланки для «добровільного» відрахування від зарплати. Сума повинна бути не менша, ніж оплата за 1 робочий день», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Тверській області у ВАТ «Волжский пекарь» просили дати хліб, можна навіть прострочений, та пожертви на армію.

В школі у Ростові-на-Дону з дітей збирають цукерки, каву, чай, шкарпетки з підписом: «Солодкий подарунок російському солдату-герою».

«Як бачимо, російська економіка вже перемкнулася в режим: «ничего — выстоим!» і витягує останнє з кишень своїх громадян», - зазначили в ЦПД при РНБО.

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