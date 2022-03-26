В рф начались проблемы с финансированием военных и «спецоперации» в целом. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
«После обещанных выплат, которые не входили в бюджет, и из-за неудовлетворительного состояния финансовой системы рф в целом, введенных санкций, в бюджете денег «наскрести не смогли.
Поэтому «дань» решили собирать с простого «ни в чем не повинного народа». Так, работникам медико-биологической лаборатории раздали бланки для «добровольного» отчисления от зарплаты. Сумма должна быть не меньше, чем оплата за 1 рабочий день», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Тверской области в ОАО «Волжский пекарь» просили дать хлеб, можно даже просроченный, и пожертвования на армию.
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«Как видим, российская экономика уже переключилась в режим: "ничего — выстоим!" и вытаскивает последнее из карманов своих граждан", - отметили в ГПД при СНБО.
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