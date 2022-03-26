Чоловіки призовного віку намагаються покинути Крим і Росію, щоб уникнути походу у військкомат.

Як пише Politeka.net, українці захищаються від російських окупантів 31-ту добу поспіль. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, ворога не тільки вдалося зупинити, але і почалися контрнаступи. У зв'язку з цим Росія намагається проводити приховану мобілізацію, щоб заповнити втрати. Стало відомо, що чоловіки призовного віку викликаються у військкомати в Криму, про що повідомляє "Українська правда".

"Представництву надходить інформація, що чоловікам в Криму активно надходять повістки і громадян продовжують мобілізувати на війну. У зв'язку з цим чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова", - було зазначено в повідомленні.

Також додано, що чоловіки призовного віку намагаються покинути Крим, а після цього виїхати з Росії в треті країни.

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