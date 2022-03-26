Як пише Politeka.net, українці захищаються від російських окупантів 31-ту добу поспіль. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, ворога не тільки вдалося зупинити, але і почалися контрнаступи. У зв'язку з цим Росія намагається проводити приховану мобілізацію, щоб заповнити втрати. Стало відомо, що чоловіки призовного віку викликаються у військкомати в Криму, про що повідомляє "Українська правда".
"Представництву надходить інформація, що чоловікам в Криму активно надходять повістки і громадян продовжують мобілізувати на війну. У зв'язку з цим чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова", - було зазначено в повідомленні.
Також додано, що чоловіки призовного віку намагаються покинути Крим, а після цього виїхати з Росії в треті країни.
Нагадаємо, окупанти вдарили з" Градів " по Київщині: зруйновано щонайменше п'ять будинків, є постраждалі
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Не вступаючи в бій": окупанти на допиті зізналися, скільки техніки втратили в дорозі
"Зі зброєю в руках": військові РФ переходять на бік України, в розвідці розкрили деталі
Руїни і колони техніки: на фото з супутника потрапили позиції окупантів на Харківщині
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
А ще Politeka повідомляла, що їжа, медикаменти та одяг: отримати гуманітарну допомогу в Києві можна в 50 пунктах
Також Politeka писала, що комендантська година в Києві: ситуація знову змінилася, офіційне уточнення