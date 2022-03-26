Українцям показали, як ЗСУ майстерно знищують техніку окупантів на півдні країни. Відповідні кадри опублікувало Інформаційне агентство Міністерства оборони України.
На відео видно, як українські герої прицільним вогнем ліквідовують техніку російських окупантів.
«З кожним кроком все ближче до перемоги. Сили та засоби угруповання військ "Південь" продовжують знищувати військову техніку оркупантів», -йдеться в повідомленні.
Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, бойові втрати російських загарбників з 24 лютого по 26 березня орієнтовно склали: особового складу - близько 16 400 осіб, танків ‒ 575 одиниць, бойових броньованих машин ‒ 1640 одиниць, артилерійських систем – 293 одиниці, РСЗВ - 91 одиниця, засоби ППО - 51 одиниця.
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