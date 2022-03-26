Незважаючи на спроби окупантів прорвати захист українських військ, Луганщина продовжує залишатися під нашим захистом. Більше місяця опору армія агресора продовжує стріляти по мирному населенню і знищувати міста і села Луганщини, повідомляється на сторінці у ФБ МВС України.

У Сєвєродонецьку горіли житлові та дачні будинки, квартири, гаражі, склади, ліс. Окупанти цинічно обстріляли станцію екстреної медичної допомоги. У Золотому в результаті обстрілу сталося загоряння житлового будинку. У Новотошківському в результаті обстрілу маємо одного пораненого, евакуйовано в безпечне місце семеро людей.

У Лисичанську в результаті обстрілу сталася пожежа в житловому будинку. У Рубіжному через інтенсивність обстрілів сталося понад 10 пожеж у житловому секторі.

Як повідомляється в новій заяві, рятувальникам ДСНС Луганської області вкрай важко ліквідувати пожежі під постійними обстрілами, але ризикуючи власним життям, надзвичайники продовжують виконувати завдання за призначенням.

В області працює 11 волонтерських штабів, що надають громадянам харчові продукти, медикаменти та засоби гігієни.

Також Українцям показали, як ЗСУ майстерно знищують техніку окупантів на півдні країни. Відповідні кадри опублікувало інформаційне агентство Міністерства оборони України.

На відео видно, як українські герої прицільним вогнем ліквідують техніку російських окупантів.

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