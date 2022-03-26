Про новий успіх повідомили бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», поділившись кадрами у своєму Фейсбук.

У приціл українських воїнів цього разу потрапив російський бронеавтомобіль»рись". В результаті влучного удару від машини окупантів залишилася лише купа обгорілого металу.

"Як виглядає гордість російського оборонпрому бронеавтомобіль" рись» до і після зустрічі з холодноярцями", - йдеться в публікації.

У пості також представлені відповідні фото.

Українці тут же відреагували на публікацію.

"Божого захисту, сил, витримки. Спасибі наші захисники. Слава героям! Слава Україні! Молимося про перемогу", "93 ви молодці, хлопці зробили спрощену модель. така українцям більше до душі. бережи вас боже, наші захисники", "Розумнички! Продовжуйте в тому ж дусі!", "Була рись, став попіл", "Ось це хлопці молодці! Знай наших", - пишуть люди.

Зазначимо, що російські військові за час війни в Україні втратили величезну кількість техніки. Частину з неї ЗСУ вдається забрати відносно цілою для подальшого використання.

Нагадаємо, українцям показали, як ЗСУ знищили техніку окупантів на півдні.

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Також Politeka писала, що українські захисники знову знищили кілька" пташок " окупантів.