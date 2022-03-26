О новом успехе сообщили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», поделившись кадрами в своем Фейсбук.

В прицел украинских воинов на этот раз попал российский бронеавтомобиль «Рысь». В результате меткого удара от машины оккупантов осталась лишь груда обгоревшего металла.

«Как выглядит гордость российского оборонпрома бронеавтомобиль «Рысь» до и после встречи с холодноярцами», - говорится в публикации.

В посте также представлены соответствующие фото.

Украинцы тут же отреагировали на публикацию.

«Божьей защиты, сил, выдержки. Спасибо наши защитники. Слава героям! Слава Украине! Молимся о победе», «93 вы молодцы, ребята сделали упрощенную модель. такая украинцам больше по душе. храни вас боже, наши защитники», «Умнички! Продолжайте в том же духе!», «Была рысь, стал пепел», «Вот это парни молодцы! Знай наших», - пишут люди.

Отметим, что российские военные за время войны в Украине потеряли огромное количество техники. Часть из нее ВСУ удается забрать относительно целой для дальнейшего использования.

Напомним, украинцам показали, как ВСУ уничтожили технику оккупантов на юге.

Как сообщала Politeka, командир танкового полка застрелился, а технику разворовали: украинская разведка рассказала о положении оккупантов.

Также Politeka писала, что украинские защитники вновь уничтожили несколько "птичек" оккупантов.