Як пише Politeka.net, поки всі українці стали на захист своєї землі, окремі особистості вирішили підзаробити в цей жахливий час. Чоловік вирішив заробити на біженцях з Маріуполя, пропонуючи вивезти їх за кругленьку суму з оточеного міста. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.
"Здрастуйте, звуть мене Сергій, прізвище Кириченко. Я брав за те щоб вивезти з Маріуполя (людей, прим. ред.) гроші, 2000 доларів за машину", - сказав чоловік.
Також "підприємець" повідомив, що всі гроші поверне.
"Вибачте мене будь ласка. Я не знаю, що сказати. Кого міг, я забрав. Буду їздити в Маріуполь, кому потрібно вивезти людей", - розповів про свої плани чоловік і пообіцяв тепер безкоштовно вивозити людей, повідомляє Геращенко.
"Брав 2000 доларів за виїзд з Маріуполя.
Раптово розкаявся! Тепер поверне гроші і буде возити безкоштовно!",- написав радник.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
«Все ближче до перемоги»: українцям показали, як ЗСУ знищили техніку окупантів на півдні
"У громадянку переодягається": Арестович повідомив про втечу ворога, що зараз відбувається під Києвом
"Зі зброєю в руках": військові РФ переходять на бік України, в розвідці розкрили деталі
Руїни і колони техніки: на фото з супутника потрапили позиції окупантів на Харківщині
Нагадаємо, листування в месенджерах і соцмережах: чого не можна робити, важливе попередження
А ще Politeka повідомляла, що на Сумщині українські воїни показали розкидану техніку окупантів
Також Politeka писала, що по Львову було завдано удару: Садовий терміново звернувся до городян