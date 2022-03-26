Водій вивозив людей з Маріуполя за кругленьку суму, про що повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

Як пише Politeka.net, поки всі українці стали на захист своєї землі, окремі особистості вирішили підзаробити в цей жахливий час. Чоловік вирішив заробити на біженцях з Маріуполя, пропонуючи вивезти їх за кругленьку суму з оточеного міста. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

"Здрастуйте, звуть мене Сергій, прізвище Кириченко. Я брав за те щоб вивезти з Маріуполя (людей, прим. ред.) гроші, 2000 доларів за машину", - сказав чоловік.

Також "підприємець" повідомив, що всі гроші поверне.

"Вибачте мене будь ласка. Я не знаю, що сказати. Кого міг, я забрав. Буду їздити в Маріуполь, кому потрібно вивезти людей", - розповів про свої плани чоловік і пообіцяв тепер безкоштовно вивозити людей, повідомляє Геращенко.



"Брав 2000 доларів за виїзд з Маріуполя.



Раптово розкаявся! Тепер поверне гроші і буде возити безкоштовно!",- написав радник.

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