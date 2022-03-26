Як пише Politeka.net, українці вже 31-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. Найскладнішим напрямком залишається Маріуполь, де ворогам вдалося оточити місто. А сьогодні, 26 березня, Маріупольська міськрада повідомила, що окупанти примусово кудись вивезли людей з лікарні.

"У Маріуполі Російські кафіри насильно вивезли лікарів і пацієнтів міської лікарні №1

За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які переховувалися від обстрілів ворога в підвалах медичного закладу.

Відомо, що на території лікарні приблизно перебувало 700 осіб. Але скільки маріупольців було депортовано точно невідомо. Інформація уточнюється", - було написано в повідомленні.

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