Как пишет Politeka.net, украинцы уже 31-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Самым сложным направлением остается Мариуполь, где врагам удалось окружить город. А сегодня, 26 марта, Мариупольский горсовет сообщил, что оккупанты принудительно куда-то вывезли людей из больницы.
"В Мариуполе российские кафиры насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1
По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения.
Известно, что на территории больницы примерно находилось 700 человек. Но сколько мариупольцев было депортировано точно неизвестно. Информация уточняется", - было написано в сообщении.
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