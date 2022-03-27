Що потрібно зробити, щоб отримати гроші.

Кабінет міністрів обмежив термін подання заявки на отримання фінансової допомоги у межах «єПідтримки» до 31 березня 2022 року.

Про це йдеться у постанові уряду №367 від 26 березня.

З 7 березня всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПи усіх груп із регіонів, де тривають активні бойові дії, можуть залишити заявку на отримання 6 500 грн допомоги.

Уряд виділив на такі виплати 21,45 мільярда гривень, що дозволяє виплатити допомогу 3,3 мільйонам людей. Станом на 22 березня заявки на отримання допомоги подали 3,1 мільйона українців. У перший день кошти виплатили 1,2 мільйона людей.

Щоб отримати кошти потрібно авторизуватися в «Дії» та обрати картку «єПідтримка». Якщо у вас її ще немає, тут ви можете дізнатися, як її оформити.

Далі треба натиснути «Отримати допомогу» й очікувати зарахування коштів. Ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію проти коронавірусу. Отримати 6 500 грн «єПідтримки» зможуть і нещеплені громадяни.

В програмі беруть участь усі банки, які підключені до «єПідтримки»: monobank, «Альфа-банк», «ПриватБанк», «А-Банк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», Raiffeisen Bank, «Банк Восток», IdeaBank, izibank, «ПУМБ».

Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

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