Что нужно сделать, чтобы получить деньги.

Кабинет министров ограничил срок подачи заявки на получение финансовой помощи в рамках «єПідтримки» до 31 марта 2022 года.

Об этом говорится в постановлении правительства №367 от 26 марта.

С 7 марта все наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФОПы всех групп из регионов, где продолжаются активные боевые действия, могут оставить заявку на получение 6 500 грн помощи.

Правительство выделило на такие выплаты 21,45 миллиарда гривен, что позволяет выплатить пособие 3,3 миллионам людей. По состоянию на 22 марта заявки на получение помощи подали 3,1 миллиона украинцев. В первый день средства выплатили 1,2 миллиона человек.

Чтобы получить средства нужно авторизоваться в "Дії" и выбрать карту «єПідтримка» . Если у вас ее еще нет, здесь вы можете узнать, как ее оформить.

Далее надо нажать «Получить помощь» и ожидать зачисления средств. Вы можете подать заявку, даже если уже получили помощь за вакцинацию против коронавируса. Получить 6 500 грн «поддержки» смогут и непривитые граждане.

В программе принимают участие все банки, которые подключены к «єПідтримки»: monobank, «Альфа-банк», «ПриватБанк», «А-Банк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», Raiffeisen Bank, «Банк Восток», IdeaBank., izibank, «ПУМБ».

Средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.

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