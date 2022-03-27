Українських моряків випускатимуть за кордон без перешкод для їх роботи на іноземних судах. Про це заявив прес-офіцер голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, якого цитують Телеграм-канали.
Як відомо з початку війни за кордон не можуть виїжджати українські моряки, які вже мають контракти на роботу на іноземних судах. З країни на даний момент не випускають чоловіків призовного віку від 18 до 60 років певних категорій.
Однак, в результаті люди втрачають роботу. За неофіційними даними з країни не можуть зараз виїхати 50-60 тисяч моряків. Тому питання з роботою українських моряків має бути вирішене.
Українці, які працювали на іноземних судах, до війни приносили країні до мільярда доларів на рік.
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Також сьогодні, 27 березня, депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, як українці борються з окупантами на тимчасово окупованих територіях.
"Генічани чинять опір російським окупантам, вночі спалили військкомат захоплений окупантами, в якому вони розміщувалися", - написав депутат.
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