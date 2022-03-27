Як відомо з початку війни за кордон не можуть виїжджати українські моряки, які вже мають контракти на роботу на іноземних судах.

Українських моряків випускатимуть за кордон без перешкод для їх роботи на іноземних судах. Про це заявив прес-офіцер голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, якого цитують Телеграм-канали.

Як відомо з початку війни за кордон не можуть виїжджати українські моряки, які вже мають контракти на роботу на іноземних судах. З країни на даний момент не випускають чоловіків призовного віку від 18 до 60 років певних категорій.

Однак, в результаті люди втрачають роботу. За неофіційними даними з країни не можуть зараз виїхати 50-60 тисяч моряків. Тому питання з роботою українських моряків має бути вирішене.

Українці, які працювали на іноземних судах, до війни приносили країні до мільярда доларів на рік.

Також сьогодні, 27 березня, депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, як українці борються з окупантами на тимчасово окупованих територіях.

"Генічани чинять опір російським окупантам, вночі спалили військкомат захоплений окупантами, в якому вони розміщувалися", - написав депутат.

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