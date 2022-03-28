Про це, як пише Politeka.net, заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

За його словами, завдання ворога - показати, що в Україні немає жодної точки, де можна бути в безпеці.

"Вони змінили стратегію бойових дій. Вони дійсно починають максимально обстрілювати ракетами українські міста, знищувати критичну інфраструктуру. Перевіряючи нерви українців з одного боку і з іншого – наше ППО. Тому в даному випадку це не просто зміна тактики, це зміна стратегії. І найближчим часом вони будуть пробувати максимально нарощувати ракетні удари в різні точки України. Їх завдання - показати, що немає в державі жодної точки, де можна бути в безпеці. І це одне з ключових із завдань у психологічній частині цієї війни", - заявив Денисенко.

Коментуючи ракетні удари по нафтобазах, Денисенко заявив, що уряд з першого дня війни робить все, щоб «паливо було розосереджено».

Денисенко також підтвердив, що окупанти почали атакувати продуктові склади.

Нагадавши, лідер "іншої ріки" Харчишин розповів, як окупанти залишили його без будинку.

Також Politeka.net писала, що Авіація ЗСУ завдає потужних ударів по позиціях окупантів.

Крім того Politeka.net повідомляла, що в Україні з'явиться нова нагорода.