Окупанти, коли потрапляють в український полон, такі байки труять, що просто неможливо.

Про це повідомляє канал Андрія Цаплієнка.

Полонений під час розмови з українськими військовими розповів свою легенду. Якщо йому вірити, то він сидячи заснув в БМП, а розбудили його гучні звуки вибухів.

Мовляв, о 4 ранку він пішов спати у броньованій машині. Прокидається бідолашний бурят не від співу пташок, а від вибухів. Так ще й в Україні. Чудеса телепортації. Більш того, на свій подив, виявляє, що це їх же танки і БМП починають злітати в повітря.

"Коли кожен день у нас пішли "двохсоті" і "трьохсоті" всім вже страшно стало. Тому трохи випили з танкістами", - говорить він.

Нагадаємо, лідер "Дркгої ріки" Харчишин розповів, як окупанти залишили його без будинку.

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