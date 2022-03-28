У Маріуполі неможливо жити: немає ні світла, ні тепла, ні води, ні продуктів. Також у місті тривають запеклі бої, будинки перетворилися на руїни.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка в ефірі телемарафона, наразі в зруйнованому місті залишається близько 160 тисяч людей, яких потрібно евакуювати.

«Наша головна місія – зробити те, що ми повинні. Нам потрібна повна евакуація Маріуполя», - заявив Бойченко, додавши, що Росія «грає містом».

Тим часом полк «Азов» опублікував нові кадри понівеченого міста з висоти пташиного польоту.

«Привіт. Я твій Маріуполь.

Ворог вибив мої скляні очі-вікна.

Бачиш мої почорнівші стіни? Він спалив моє тіло.

Він розбирає мене на шматки - цеглина за цеглиною, бо шукає мою душу. Моїх людей.

Я закриваю їх, як можу.

Кажуть, я фортеця.

І я тримаюся.

Тримаюся, поки за мене б'ються.

Я маю витримати», - йдеться у комментарі до кадрів.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що дозволяв українським військовим покинути Маріуполь, але вони відмовилися.

"Я розмовляв з цими хлопцями. Я їм теж говорив: "Я все розумію, хлопці, ми обов'язково повернемося. Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вийти — і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це. Я розумію, як це виглядає для військового. Зробіть», - розповів Зеленський.

За його словами, він дав бійцям право вибору.

«Вони сказали: "Ми не можемо. Тут поранені люди. Ми не кинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих". Щоб ви зрозуміли: в місті валяються трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи - їх ніхто не прибирає - російських солдатів і громадян України, всіх... А наші військові не готові залишити навіть мертвих військових. Вийти і десь поховати, закопати, як сміття — вони не готові. Причому не офіцерів, а всіх. Тому вони захищають місто, захищають поранених, захищають мертвих, яких вони хочуть поховати", - розповів президент України.

Також повідомлялося, що у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу.

Крім того Politeka писала, що в МВС України попередили про те, що ворог змінює стратегію-ракетних ударів стане більше.

Також Politeka.net писала з посиланням на нові дані Генштабу ЗСУ, що втрати окупантів продовжують зростати.