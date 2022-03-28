За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка в ефірі телемарафона, наразі в зруйнованому місті залишається близько 160 тисяч людей, яких потрібно евакуювати.
«Наша головна місія – зробити те, що ми повинні. Нам потрібна повна евакуація Маріуполя», - заявив Бойченко, додавши, що Росія «грає містом».
Тим часом полк «Азов» опублікував нові кадри понівеченого міста з висоти пташиного польоту.
«Привіт. Я твій Маріуполь.
Ворог вибив мої скляні очі-вікна.
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Бачиш мої почорнівші стіни? Він спалив моє тіло.
Він розбирає мене на шматки - цеглина за цеглиною, бо шукає мою душу. Моїх людей.
Я закриваю їх, як можу.
Кажуть, я фортеця.
І я тримаюся.
Тримаюся, поки за мене б'ються.
Я маю витримати», - йдеться у комментарі до кадрів.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що дозволяв українським військовим покинути Маріуполь, але вони відмовилися.
"Я розмовляв з цими хлопцями. Я їм теж говорив: "Я все розумію, хлопці, ми обов'язково повернемося. Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вийти — і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це. Я розумію, як це виглядає для військового. Зробіть», - розповів Зеленський.
За його словами, він дав бійцям право вибору.
«Вони сказали: "Ми не можемо. Тут поранені люди. Ми не кинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих". Щоб ви зрозуміли: в місті валяються трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи - їх ніхто не прибирає - російських солдатів і громадян України, всіх... А наші військові не готові залишити навіть мертвих військових. Вийти і десь поховати, закопати, як сміття — вони не готові. Причому не офіцерів, а всіх. Тому вони захищають місто, захищають поранених, захищають мертвих, яких вони хочуть поховати", - розповів президент України.
Також повідомлялося, що у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу.
Крім того Politeka писала, що в МВС України попередили про те, що ворог змінює стратегію-ракетних ударів стане більше.
Також Politeka.net писала з посиланням на нові дані Генштабу ЗСУ, що втрати окупантів продовжують зростати.