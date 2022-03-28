Як пише Politeka.net, українці вже 33-ту добу захищаються від російських окупантів. Українці не тільки зупинили повністю росіян, але і в деяких напрямках пішли в контратаку. А сьогодні, 28 березня, стало видно, що росіяни вже втрачають техніку другої хвилі, яка має інші відмітні знаки. Опублікував фото розбитого танка з таким маркуванням радник глави МВС України Антон Геращенко.
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Деталі: особливо звертає на себе увагу тактичний знак-перекреслене коло. Такий знак став використовуватися російськими окупантами порівняно недавно і його часто відносять до сил другої хвилі", - написав Геращенко.
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