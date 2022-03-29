Воєнне вторгнення РФ можна характеризувати як каральну операцію зі знищення мирних українців. Про це свідчить чергова розмова окупантів, яку перехопила СБУ.
Розмови між двома офіцерами окупаційної армії з позивними «Венец» і «Ратник» були перехоплені у Тростянці (Сумська область).
За оперативною інформацією СБУ, «Венец» – командир 4-тої танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. «Ратник» – його підлеглий, командир одного з підрозділів.
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У відповідь «Ратник» скаржиться, що воїни ЗСУ поливали їх вогнем: «…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать».
На що командир відповідає прямою вказівкою про знищення ще двох українських сіл.
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