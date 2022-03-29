Россия массово нарушает законы и обычаи войны в Украине.

Военное вторжение РФ можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирных украинцев. Об этом свидетельствует очередной разговор оккупантов, который перехватила СБУ.

Разговоры между двумя офицерами оккупационной армии с позывными «Венец» и «Ратник» были перехвачены в Тростянце (Сумская область).

По оперативной информации СБУ, «Венец» – командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" - его подчиненный, командир одного из подразделений.

«Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны», - отдает приказ «Венец», чтобы уничтожить украинское село

В ответ «Ратник» жалуется, что воины ВСУ поливали их огнем: «...сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать».

На что командир отвечает прямым указанием об уничтожении еще двух украинских сел.

Напомним, в день вторжения немецкий министр отказал Украине в помощи

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