Можливо буде якийсь момент "паузи", але скільки він буде, прогнозувати дуже рано.

Як пише Politeka.net, мер Львова Андрій Садовий під час інтерв'ю для Української правди розповів про свої приблизні прогнози: коли закінчаться активні бойові дії, як буде оборонятися Львів і чого чекати в майбутньому.

В Андрія Садового поцікавилися, до чого зараз готується Львів, а також Які плани дій на найближчі місяці.

«Я думаю, що ця війна триватиме в тій чи іншій фазі десь до кінця літа. Може бути, наступні місяці буде складно. Можливо, влітку трохи буде спокійніше. У будь-якому випадку ми повинні виходити на якийсь документ, так? Якщо до вересня така гостра фаза закінчиться, це буде добре» - говорить Садовий.

Після вересня, як прогнозує Садовий, можливо буде якийсь момент «паузи», але скільки він буде, прогнозувати дуже рано.

"Може, тиждень, може, Місяць, може Рік. Може, трохи більше. Це залежить, як світ акцептує завершення активної фази війни " - також сказано в інтерв'ю.

Також Садовий додав, що зараз треба дати чітке розуміння того, що буде в майбутньому:

«Ми повинні дати ясне розуміння, що Росія програє цю війну, і вона її програє. І керівництво Росії має тотально змінитися. Тому що люди, які заподіяли такий біль нашій країні, взагалі цивілізованому світу, не мають права більше приймати ніякі рішення і сидіти за одним столом з тими, хто приймає рішення з точки зору світового порядку».

Відзначимо, три дня тому, як відомо, по Львову було завдано ракетного удару по нафтобазі і заводу оборонної галузі – 5 людей отримали поранення.

"Це третій потужний обстріл, який ми зазнали протягом двох тижнів. Як ви пам'ятаєте, потужний удар стався по об'єктах Яворівського миротворчого полігону, це 20 кілометрів від Польщі. Був обстріл літакоремонтного заводу-знищені Корпуси " - розповідає Садовий.

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