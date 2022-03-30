Про це в середу, 30 березня, в Телеграм-каналі повідомила прес-служба полку Національної гвардії України "Азов". У публікації підкреслюється, що ця атака була військовим злочином.

"Російські окупанти ще раз підтвердили, що вони військові злочинці, які не дотримуються жодних правил і принципів ведення війни. Цього разу вони вчинили військовий злочин проти Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - розповіли в "Азові".

На кадрах з повітря можна побачити сліди від обстрілів на будівлі із зображенням Червоного Хреста на білому тлі. Відзначається, що окупанти застосовували авіацію і артилерію для цілеспрямованого знищення будівлі.

В "Азові" нагадали, що такими хрестами відзначаються місця, де можуть бути поранені, цивільні або гуманітарні вантажі.

"Єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі і транспорт позначені червоними хрестами", - йдеться в публікації.

Останнім часом Червоний Хрест тісно співпрацював з Росією. Зокрема, організація не припинила свою роботу з ворогом навіть після повідомлень про примусову депортацію українців до РФ, і навіть планує відкриття центру для прийому українців у Ростові-на-Дону.

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