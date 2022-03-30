Крім того, з ночі ведуться обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та їх передмість, під вогнем росіян і Очеретинська громада.

У Фейсбуці з'явилася оперативна інформація про російське вторгнення на ранок 30 березня. Про це розповідає губернатор Донецької області Павло Кириленко.

На даний момент тривають ворожі обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Під ранок росіяни завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці, після чого почали працювати артилерією в районі цих населених пунктів.

Крім того, з ночі ведуться обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та їх передмість, під вогнем росіян і Очеретинська громада.

"Населені пункти в результаті ворожого вогню мають значні руйнування і пожежі. Є постраждалі серед цивільних, інформацію по них уточнюємо " - повідомляє губернатор.

Ми також писали, жителі регіонів, в яких йдуть активні бойові дій, зможуть отримувати безкоштовні продуктові набори від держави. Відповідна постанова була прийнятий Кабінетом Міністрів України всього планується видати не менше 10 мільйонів продуктових наборів.

Їх збором займається Міністерство економіки. Набори будуть направлятися в обласні військові адміністрації після того, як вони відправлять відповідні заявки в Мінекономіки. У заявках має бути зазначено, який обсяг наборів потрібно, а також, куди їх потрібно доставити.

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