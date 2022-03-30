Кроме того, с ночи ведутся обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и их пригородов, под огнем россиян и Очеретинская община.

В Фейсбуке появилась оперативная информация о российском вторжении на утро 30 марта. Об этом рассказывает губернатор Донецкой области военной администрации Павел Кириленко.

На данный момент продолжаются вражеские обстрелы вдоль всей линии столкновения. Под утро россияне нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, после чего начали работать артиллерией в районе этих населенных пунктов.

Кроме того, с ночи ведутся обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и их пригородов, под огнем россиян и Очеретинская община.

«Населённые пункты в результате вражеского огня имеют значительные разрушения и пожары. Есть пострадавшие среди гражданских, информацию по ним уточняем» - сообщает губернатор.

Мы также писали, жители регионов, в которых идут активные боевые действий, смогут получать бесплатные продуктовые наборы от государства. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Украины Всего планируется выдать не менее 10 миллионов продуктовых наборов.

Их сбором занимается Министерство экономики. Наборы будут направляться в областные военные администрации после того, как они отправят соответствующие заявки в Минэкономики. В заявках должно быть указано, какой объем наборов требуется, а также, куда их нужно доставить.

Напомним, украинцы получат продукты бесплатно, решение Кабмина.

Как сообщала Politeka, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.

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