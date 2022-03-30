Священнослужителя посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.

В окупованому Херсоні рашисти продовжують здійснювати свавілля і викрадати людей. У невідомому напрямку окупанти вивезли настоятеля Української церкви Сергія Чудиновича. Про це пише ТСН.

"Сьогодні, 30 березня, о 8:30 ранку, в Херсоні невідомі викрали священика Православної церкви України Сергія Чудиновича. Його забрали прямо з церкви, повідомляють очевидці події. Невідомі представилися співробітниками "міліції" і провели обшук в церкві, перевірили документи і месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовилися. Після цього разом з Сергієм сіли в зелений Daеwoо і поїхали в невідомому напрямку", - розповіла кореспондентка ТСН.

Відомо, що Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці в Херсоні, громадський діяч і волонтер.

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