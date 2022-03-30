В окупованому Херсоні рашисти продовжують здійснювати свавілля і викрадати людей. У невідомому напрямку окупанти вивезли настоятеля Української церкви Сергія Чудиновича. Про це пише ТСН.
"Сьогодні, 30 березня, о 8:30 ранку, в Херсоні невідомі викрали священика Православної церкви України Сергія Чудиновича. Його забрали прямо з церкви, повідомляють очевидці події. Невідомі представилися співробітниками "міліції" і провели обшук в церкві, перевірили документи і месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовилися. Після цього разом з Сергієм сіли в зелений Daеwoо і поїхали в невідомому напрямку", - розповіла кореспондентка ТСН.
Відомо, що Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці в Херсоні, громадський діяч і волонтер.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують викрадати жителів українського Маріуполя. Зокрема, понад 70 осіб насильно вивезли з пологового будинку №2 в Лівобережному районі – це медичний персонал і пацієнти.
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