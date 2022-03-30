Священнослужителя посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В оккупированном Херсоне рашисты продолжают совершать беспредел и похищать людей. В неизвестном направлении оккупанты вывезли настоятеля украинской церкви Сергея Чудиновича. Об этом пишет ТСН.

"Сегодня, 30 марта, в 8:30 утра, в Херсоне неизвестные похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича. Его забрали прямо из церкви, сообщают очевидцы происшествия. Неизвестные представились сотрудниками "милиции" и провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у собравшихся. При этом свои документы показывать отказались. После этого вместе с Сергеем сели в зеленый Daеwoо и уехали в неизвестном направлении", - рассказала корреспондентка ТСН.

Известно, что Сергей Чудинович – настоятель церкви Пресвятой Богородицы в Херсоне, общественный деятель и волонтер.

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