31-го березня в Україні буде дуже тепло.Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +12+18 градусів

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За ії словами, в окремих районах центральних областей та південної частини ймовірно буде до +17+20 градусів.

"Виняток для південної частини - прибережні райони, де може бути значно свіжіше через близкість холодних морів", - відзначає вона.

Також перші ознаки прийдешнього, наприкінці тижня, похолодання спостерігатимуться подекуди в західних областях України та в північних районах Сумщини, Житомирщини, Чернігівщини - там температура повітря очікується скромнішою, +7+12 градусів.

Серез західного регіону Тернопільщина, Хмельниччина, Івано-Франківська та Чернівецька область 31-го березня ще належатимуть значно теплішій погоді. Сильний вітер ймовірний завтра у південно-східній частині України.

У Києві 31-го березня очікується один із найтепліших днів у найближчій перспективі - вдень у четвер до +18 градусів.

Невеликий дощ можливий, проте нічого суттєвого.

Надалі температура повітря почне знижуватися: +12 градусів, + 8 градусів, а в неділю, 3–го квітня, стовпчики термометрів коливатимуться поблизу 0-3 градусів тепла, вночі до невеликих 'мінусів‘. Можливий мокрий сніг.

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