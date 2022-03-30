Однією з бойових бригад Сухопутніх військ ЗС України знищено колону техніки російських окупантів. Відповідні кадри опублікував Генштаб ЗСУ на сторінці в Фейсбук.

«З близько півтора десятка одиниць, що пересувались, 5 знищено повністю. Інші мають пошкодження різного ступеню. Разом переможемо!» - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, загальні орієнтовні втрати окупантів з 24 лютого до ранку 30 березня склали близько 17 тисяч 300 осіб особового складу, танки — 605 одиниць, бойові броньовані машини — 1 тисяча 723 одиниць, артилерійські системи — 305 одиниць, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 96 одиниць, засоби протиповітряної оборони — 54 одиниці, літаки — 131 одиниця, гелікоптери — 131 одиниця, автомобільна техніка — 1 тисяча 184 одиниці, кораблі/катери — 7 одиниць, цистерни з пальним — 75 одиниць, безпілотники оперативно-тактичного рівня — 81 одиниця, спеціальна техніка — 21 одиниця, пускові установки ОТРК/ТРК — 4 одиниці.

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