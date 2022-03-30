Російські окупанти стали мінувати територію України мінами ПОМ-3 «Медальйон». Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Випадки використання новітніх російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком зафіксовано у Харківській та Сумській областях.
Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.
Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Окупанти відкрили вогонь по сплячим людям, йде рятувальна операція: "Завалів дуже багато"
У Білорусі зняли колони розбитої техніки рф, кадри: "завантажили на платформи"
Оголошено результати переговорів з РФ: що буде з Кримом, Донбасом і який "дипломатичний" варіант закінчення війни
У росіян обірвалися можливості атакувати Одесу з моря: дані розвідки Британії
Зазначається, що міни ПОМ-3 «Медальйон» виробляються лише у Росії.
«Якщо побачите таку міну – у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб та повідомте представників Національна поліція України або представників інших силових структур України», - попередили українців.
У Human Rights Watch наголосили, що такі міни заборонені міжнародною Оттавською конвенцією 1997 року, підписаною 169 країнами світу. Росія не підписала цей договір.
Нагадаємо, з початку війни Україну покинули майже 4 мільйони людей
Як повідомляла Politeka, ЗСУ перетворили ще одну колону техніки окупантів на гору металобрухту: з’явилися кадри
Також Politeka писала, що окупанти масово мінують двори будинків та дитмайданчики: що не можна чіпати в жодному разі