Російські окупанти стали мінувати територію України мінами ПОМ-3 «Медальйон». Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Випадки використання новітніх російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком зафіксовано у Харківській та Сумській областях.

Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає.

Зазначається, що міни ПОМ-3 «Медальйон» виробляються лише у Росії.

«Якщо побачите таку міну – у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб та повідомте представників Національна поліція України або представників інших силових структур України», - попередили українців.

У Human Rights Watch наголосили, що такі міни заборонені міжнародною Оттавською конвенцією 1997 року, підписаною 169 країнами світу. Росія не підписала цей договір.

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