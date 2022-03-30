За місяць війни Україну покинули майже 4 мільйони людей, ще 6,5 мільйона вимушено переїхали і розселилися в межах країни.

Вже близько 4 мільйонів людей покинули країну після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Така дані станом на 28 березня представили в Організація Об'єднаних Націй.

"Понад 3,8 млн осіб були змушені тікати з країни, перетворивши цю кризу в найбільш швидкозростаючу кризу біженців після Другої світової війни. Ще 6,5 млн були переміщені всередині країни. При цьому, 13 млн – "застрягли" в зонах бойових дій і не можуть виїхати", - йдеться в повідомленні ООН.

Зазначимо, що найбільше українських біженців прийняли в сусідній Польщі. Президент Анджей Дуда під час відеоконференції з Володимиром Зеленським розповів, що його країна прийняла вже 2,3 млн українських біженців і забезпечує їх усім необхідним. Зокрема, українці можуть скористатися грошовою допомогою в Польщі, подавши заяву на програму"Сім'я 500+".

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