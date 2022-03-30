В Міносвіти повідомили, як відбувається поновлення освітнього процесу в регіонах, де це можливо та дозволяє безпекова ситуація. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на прес-службу освітнього відомства.
Зазначається, що заклади професійної (професійно-технічної) освіти 15 регіонів повністю поновили освітній процес у дистанційному форматі. Частково продовжено освітній процес у профтехах 8 областей. Не розпочато навчання у закладах П(ПТ)О 2 областей України.
Заклади фахової передвищої освіти здійснюють навчання у 23 регіонах за дистанційною або змішаною формою. В одній області ЗФПО перебувають на канікулах.
У 17 областях України продовжується навчання в закладах вищої освіти. Частково працюють ЗВО 3 регіонів, а на канікулах перебувають університети 3 областей.
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Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України розробляє Порядок зарахування до закладів вищої освіти у 2022 році, в якому буде докладно описано вступний процес.
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