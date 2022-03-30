В Україні сім'ї з дітьми можуть претендувати на фінансову підтримку, дізнайтеся, як її отримати.

Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі опублікував інформацію про те, що для українських сімей з дітьми, які постраждали через війну і потребують фінансової підтримки, ЮНІСЕФ разом з Мінсоцполітики розпочали програму грошової допомоги.

Допомогу можуть отримати сім'ї, які:

мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2х років на момент подачі заявки;

мають 2 і більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Якщо ваша сім'я саме така, необхідно зареєструватися на сайті register.unicef.org.

Зазначені батьки або батьки-вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги. Заявка буде розглянута фахівцями ЮНІСЕФ і його партнерами. Вам повідомлять про рішення, відправивши СМС на номер, який ви вкажете при подачі заявки.

Як розраховується сума грошової допомоги:

Сума грошової допомоги на місяць становить 2 200 гривень на кожного члена сім'ї, але не більше 5 осіб.

Виплата допомоги за 3 місяці проводиться одноразово.

Наприклад, якщо в сім'ї 5 членів, сім'я отримає 2 200 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 000 грн.

Виплата надійде на вказаний Вами банківський рахунок або дебетову карту протягом 4 тижнів з моменту подачі заявки. Переконайтеся, що у вас є доступ до рахунку перед подачею заявки.

Нагадаємо, Дані ООН: з початку війни Україну покинули майже 4 мільйони людей.

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