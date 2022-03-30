Від початку війни окупанти викрали щонайменше 13 голів громад з 6 областей України. Такі дані за результатами власного підрахунку оприлюднив Рух ЧЕСНО.

Цей список може бути неповним, оскільки ситуація постійно змінюється.

Зазначається, що найбільше під ударами — мери Херсонщини та Харківщини, а також міські голови Запоріжжя та Київщини. Серед них є одна жінка — самовисуванка Ольга Сухенко, міська голова Мотижина на Київщині.

Мера Мелітополя Івана Федорова вдалося обміняти, а мерів Скадовська і Славутича відпустили. Мер Балаклії, як повідомили, теж на волі і навіть записав відео. ЗМІ зазначають, що він домовився з окупантами.

Також окупанти викрадають і депутатів місцевих рад та працівників органів місцевого самоврядування. Серед них так само є жінки — депутатка Запорізької облради від Європейської Солідарності Лейла Ібрагімова була викрадена, але, на щастя, повернулася додому. Також окупанти затримали ще одну депутатку від ЄС, Олену Плаксіну. Вона має представницький мандат у Токмацькій раді на Запоріжжі.

Додамо,за даними омбудсмена Людмили Денісової, загалом, з початку війни окупанти викрали 11 мерів міст та 8 інших посадових осіб муніципалітетів.

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