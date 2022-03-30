Частина російський підрозділів, які відводять з Київської й Чернігівської областей, перекидають на харківський і донецький напрямок. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях", - заявив секретар РНБО.

Також Данілов закликав не робити висновків із заяв Росії про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямках. До того ж не варто вважати, що ворог остаточно відступає.

Нагадаємо, 29 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська через провал усіх своїх планів змінюють свою тактику. Зокрема, для перегруповування, окремі підрозділи окупантів виводять з Київської та Чернігівської областей.

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