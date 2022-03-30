Також під обстріли потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине.

У Донецькій області окупанти почали вести обстріл забороненою зброєю, серед якої були помічені фосфорні бомби.Про це розповідає губернатор Донецької області Павло Кириленко.

Як відомо, використання таких видів зброї проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій, однак окупанти продовжують порушувати всі правові норми.

"Росіяни знову використовували фосфорні снаряди-сьогодні, в Мар'їнці. У місті було виявлено з десяток загорянь, їх ліквідували службовці ДСНС.

Також під обстріли потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине – постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків.

Крім того, в результаті обстрілів знову знеструмлена Авдіївка» - повідомляє губернатор.

Ми писали також, зараз тривають ворожі обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Під ранок росіяни завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці, після чого почали працювати артилерією в районі цих населених пунктів.

Крім того, з ночі ведуться обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та їх передмість, під вогнем росіян і Очеретинська громада.

"Населені пункти в результаті ворожого вогню мають значні руйнування і пожежі. Є постраждалі серед цивільних, інформацію по них уточнюємо " - повідомляє губернатор.

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