Про це повідомляє телеграм-канал окремого загону спеціального призначення "Азов" 30 березня.

«Боротьба за український Маріуполь триває. Бійці полку Азов сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ рф», - йдеться в повідомленні.

30 березня телекомпанія CNN опублікувала нові супутникові знімки зруйнованого російськими окупантами Маріуполя, які зробила компанія Maxar Technologies.

"Цілі квартали в центрі Маріуполя було знищено. Рівень руйнувань раніше небачений в оточеному українському місті", – зазначили у повідомленні.

Зображення підтверджують дані сенсорних супутників NASA про те, що по Маріуполю завдали десятки ударів.

Також сьогодні президент росії володимир путін заявив, що обстріли обложеного українського міста Маріуполя припиняться лише після капітуляції українських військ.

Таку заяву він зробив під час годинної телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у вівторок увечері, йдеться у заяві кремля.

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