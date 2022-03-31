Відповідні кадри опублікувавав народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на українські ЗМІ.

"Окупанти, коли бігли додому замінували трасу", - повідомив Гончаренко.

На опублікованих кадрах можна побачити велику кількість протипіхотних мін, а також легкове авто, водій якого майстерно об'їжджає смертоносні «подарунки» російських загарбників.

"І вони хотіли захопити нас за три дні?" ,- іронічно зазначив Гончаренко, підкресливши не тільки холоднокровність водія, а й оператора, які знімає ці кадри і таким чином демонструє свою довіру тому, хто за кермом.

Додамо, у свою чергу в Генштабі ЗСУ попередили, що на залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території і будинків місцевих жителів.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація, що російські загарбники розміщують на захоплених територіях Сумської та Харківської областей заборонені міни з сейсмічними датчиками.

Йдеться про новітні протипіхотні міни ПОМ-3 "Медальйон", які виробляються тільки в Росії.

Тим часом стало відомо, що з початку повномасштабної війни від рук російських окупантів в Україні загинули щонайменше 148 дітей. Ще 232 отримали поранення.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ і втрати, які несе противник.

Також повідомляється, що окупанти готують у Херсоні ґрунт для створення так званої "ХНР".

Крім того Politeka.net писала, що Арахамія розкрив, коли може відбутися зустріч Володимира Зеленського і Путіна.