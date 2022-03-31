Також вранці під ворожим обстрілом була і Очеретинська громада, двоє поранених.

У ніч з 30-го на 31 березня російські окупанти обстріляли забороненими фосфорними снарядами Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку. Про це повідомляється на сторінці Донецької ОВА в Телеграм-каналі.

Вночі росіяни продовжували обстріли в центральній частині області. У Курахівську міську лікарню доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини.

Також вранці під ворожим обстрілом була і Очеретинська громада, двоє поранених.

Зараз громадянам доставляють питну воду і продукти в прифронтові населені пункти.

«Закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків і медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація-це тимчасово. Найважливіше зараз-зберегти життя!"- також звертаються до громадян.

Раніше ми писали, окупанти з російської бази в Абхазії вторглися на українську землю і були ліквідовані. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання"Схід".

«Мобілізація гарматного м'яса з числа власних громадян провалилася, а самі росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта. Це й не дивно, вони вже знають, чим закінчиться путінська авантюра. Втім, Росія велика, і там завжди знайдуться обдурені пропагандою "zombi" - констатують українські захисники.

Нагадавши, у Донецькій області окупанти застосували фосфорні снаряди, голова ОДА розкрив подробиці.

Також повідомлялося, що воїни ЗСУ накрили артилерією штаб кадирівців.

Крім того Politeka.net писала, що з'явилися кадри з місця розстрілу волонтерів під Черніговом.