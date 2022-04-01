ЗСУ продовжують відбивати напади окупантів і захищають вільні території. Міста вільної Луганщини під українським прапором. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у Фейсбуці.

Нашими захисниками відображені спроби обходу противником позицій наших військ в районах населених пунктів Попасна і Новотошківське. Відбито вже сім атак ворога, наші захисники знищили 3 танки, 2 БТР і 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 артилерійські системи противника.

Через потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної пошкоджено 20 об'єктів. Від вогню росіян загинули 2 людини в Сєвєродонецьку, також постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум'я 4 людини.

Сєвєродонецьк знову зі світлом, але знеструмлено 767 трансформаторних підстанцій-12 населених пунктів частково і 22 повністю. Без води залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ. Без газопостачання знаходяться 32 населених пункти, з них 28 повністю і 5 частково.

Ми також писали, в Рівненській області поліцейські затримали чоловіка з Дніпропетровщини, який місяць переховувався в лісі. Місцеві жителі повідомили, що чоловік часто їздив в ті населені пункти, де відбувалися авіаудари окупантів.

Жителі села Грушвиця Рівненського району повідомили поліцейському офіцеру громади про підозрілого чоловіка. Увечері, 31 Березня, його затримали правоохоронці.

Нагадавши, "Я сміявся, коли побачив": український військовий розповів, що окупанти намародерили під Києвом.

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