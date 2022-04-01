Президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі фотографії наслідків вторгнення росії в Україну.
Відповідний пост був опублікований у телеграмі глави держави.
"Якщо хтось боїться прийняти необхідні рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію і снаряди, то це робить цих людей відповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах, — підкреслив Володимир Зеленський.
На фото, які показав президент, можна побачити зруйновані будинки, порожні дитячі майданчики, руйнівні пожежі в результаті обстрілів окупантів і порожні міста.
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Нагадаємо, після виступу Зеленського з Австралії в Україну направлять військову і гуманітарну допомогу.
Крім того Politeka писала, що Джонсон дав пораду Зеленському щодо переговорів з росією.
Також Politeka повідомляла, що Зеленський попередив про зміну тактики окупантів.