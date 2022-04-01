Таким чином він в черговий раз закликав міжнародне співтовариство надати нашим захисникам ще більше озброєння.

Президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі фотографії наслідків вторгнення росії в Україну.

Відповідний пост був опублікований у телеграмі глави держави.

"Якщо хтось боїться прийняти необхідні рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію і снаряди, то це робить цих людей відповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах, — підкреслив Володимир Зеленський.

На фото, які показав президент, можна побачити зруйновані будинки, порожні дитячі майданчики, руйнівні пожежі в результаті обстрілів окупантів і порожні міста.

Нагадаємо, після виступу Зеленського з Австралії в Україну направлять військову і гуманітарну допомогу.

Крім того Politeka писала, що Джонсон дав пораду Зеленському щодо переговорів з росією.

Також Politeka повідомляла, що Зеленський попередив про зміну тактики окупантів.