"Мобілізованих" кидають на фронт попереду російських регулярних військ на штурм позицій захисників України. Їх використовують як "живий щит".

В ОРДЛО російські окупанти продовжують незаконну мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій. Людей затримують прямо на вулицях і силою тягнуть у військкомати, погрожуючи розстрілом.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбувається насильницькими методами: чоловіків затримують на вулицях, в магазинах і насильно везуть до військкоматів, а незгодних виконувати накази залякують розстрілами на місці.

"Після цього призовників-новобранців відправили під Харків. Ніяких документів так зване "командування" з ними не підписувало", - зазначила Денисова.

Вона також повідомила, що цивільних жителів ОРДЛО, які таким чином "мобілізовані", кидають на фронт попереду російських регулярних військ на штурм позицій захисників України. Їх використовують як "живий щит", розраховуючи, що українські воїни не стрілятимуть у людей.

Денісова нагадала, що примусова мобілізація на окупованих територіях є військовим злочином.

Нагадаємо, на Сумщині окупанти спеціально підірвали власний БТР.

Крім того Politeka писала, що мобілізовані з ОРДЛО поскаржилися на свавілля.

Також Politeka повідомляла, що буде з Кримом, Донбасом і який "дипломатичний" варіант закінчення війни.