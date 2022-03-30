Раніше українців попереджали про те, що кількість провокацій може значно зрости.

Окупанти в Сумській області підірвали власний БТР на російсько-українському кордоні з метою чергової провокації. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Фейбсуці у новому зверненні.

Він повідомив, що в Сумській області на російсько-українському пункті пропуску "Рудівка" росіяни поставили свій БТР і самі ж його підірвали.

"Це була заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ: українці нібито знищили їх БТР, хоча вони це зробили самостійно, і окупанти, щоб помститися українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску» - йдеться також у зверненні.

Раніше українців попереджали про те, що кількість провокацій може значно зрости.

Також в мережі з'явилося відео, де мобілізовані окупантами з ОРДЛО недумують, що вони роблять в Сумській області. Відповідне відео опубліковано в телеграм-канал Ragnarock Privet.

"Ми військовослужбовці з Донбасу. Ми звичайні громадяни-енергетики, заводчани опинилися на території Росії, а потім в Сумській області. Ми тут в ж..па. Що ми тут робимо? Нас багато полягло, на Ютубі є відео, де наших товаришів взяли в полон", - стверджують вони.

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