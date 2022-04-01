Наші військові демонструють креативний підхід і вмілі тактичні навички, об'єднуючи легку піхоту з протитанковими засобами, безпілотники з артилерією, автоматизовані системи управління із засобами ППО.
За час вторгнення російських військ в Україну наші воїни змогли не тільки знищити, але ще і роздобути безліч техніки. У спеціальному ролику показано, що саме розгромили наші війська. Ворог вже втратив техніку на суму понад 10 мільярдів доларів.
Так, захисникам України вдалося знищити:
- танк Т - 90 М "Володимир" вартістю до $3 00 000.
- "Панцир С-1", призначений для прикриття об'єктів. Такий спалили у Баштанці, а три екземпляри захопили і передали українським фахівцям.
- бойовий вертоліт Ка-52 для розвідки місцевості і кординації може вражати техніку і живу силу. Цей вертоліт 24 лютого збили над Межигір'ям, ще один-2 березня в Бучанському районі, 12 березня – біля Скадовська, 16 березня-біля Миколаєва, 19 березня відразу два над і над Запорізькою областю
- літак Іл-76 для десантників і вантажів
- два Су-35 С знищили в Київській області (ракетами), один – 4 березня – в Чернігові (з ПТРК "Ігла-1")
- "Іскандер-М" возить балістичні ракети
- великий десантний корабель "Саратов", який може возити до 1000 тонн техніки.
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Так, глава українського МЗС підкреслив, що миротворча місія може зайти в Україну тільки за умови, що вона не заморозить конфлікт і не закріпить нинішні позиції сторін.
Таким чином Кулеба прокоментував ініціативу Польщі, яка виступила з пропозицію організувати миротворчу місію для вирішення ситуації в Україні.
Нагадавши, глава МЗС Кулеба розповів про результат переговорів з Байденом.
Як повідомляла Politeka, Байден розповів, що буде з економікою Росії.
Також Politeka писала, що Подоляк жорстко відповів на можливий "референдум" так званої "ХНР".