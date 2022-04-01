Наші військові демонструють креативний підхід і вмілі тактичні навички, об'єднуючи легку піхоту з протитанковими засобами, безпілотники з артилерією, автоматизовані системи управління із засобами ППО.

За час вторгнення російських військ в Україну наші воїни змогли не тільки знищити, але ще і роздобути безліч техніки. У спеціальному ролику показано, що саме розгромили наші війська. Ворог вже втратив техніку на суму понад 10 мільярдів доларів.

Так, захисникам України вдалося знищити:

Миротворча місія в Україні можлива тільки за певних умов. Про це під час свого спілкування зі ЗМІ в Польщі заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Так, глава українського МЗС підкреслив, що миротворча місія може зайти в Україну тільки за умови, що вона не заморозить конфлікт і не закріпить нинішні позиції сторін.

Таким чином Кулеба прокоментував ініціативу Польщі, яка виступила з пропозицію організувати миротворчу місію для вирішення ситуації в Україні.

Нагадавши, глава МЗС Кулеба розповів про результат переговорів з Байденом.

Як повідомляла Politeka, Байден розповів, що буде з економікою Росії.

Також Politeka писала, що Подоляк жорстко відповів на можливий "референдум" так званої "ХНР".