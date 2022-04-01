Наши военные демонстрируют креативный подход и умелые тактические навыки, объединяя легкую пехоту с противотанковыми средствами, беспилотники с артиллерией, автоматизированные системы управления со средствами ПВО.

За время вторжения российских войск в Украину наши воины смогли не только уничтожить, но еще и заполучить множество техники. В специальном ролике показано, что именно разгромили наши войска. Враг уже потерял технику на сумму более 10 миллиардов долларов.

Так, защитникам Украины удалось уничтожить:

Миротворческая миссия в Украине возможна только при определенных условиях. Об этом во время своего общения со СМИ в Польше заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, глава украинского МИД подчеркнул, что миротворческая миссия может зайти в Украину только при условии, что она не заморозит конфликт и не закрепит нынешние позиции сторон.

Таким образом Кулеба прокомментировал инициативу Польши, выступившей с предложение организовать миротворческую миссию для разрешения ситуации в Украине.

Напомним, глава МИД Кулеба рассказал об итоге переговоров с Байденом.

Как сообщала Politeka, Байден рассказал, что будет с экономикой России.

Также Politeka писала, что Подоляк жестко ответил на возможный "референдум" так называемой "ХНР".