Наши военные демонстрируют креативный подход и умелые тактические навыки, объединяя легкую пехоту с противотанковыми средствами, беспилотники с артиллерией, автоматизированные системы управления со средствами ПВО.
За время вторжения российских войск в Украину наши воины смогли не только уничтожить, но еще и заполучить множество техники. В специальном ролике показано, что именно разгромили наши войска. Враг уже потерял технику на сумму более 10 миллиардов долларов.
Так, защитникам Украины удалось уничтожить:
- танк Т-90 М "Владимир" стоимостью до $3 00 000.
- "Панцирь С-1", предназначенный для прикрытия объектов. Такой сожгли в Баштанке, а три экземпляра захватили и передали украинским специалистам.
- боевой вертолет Ка-52 для разведки местности и кординации может поражать технику и живую силу. Этот вертолет 24 февраля сбили над Межигорьем, еще один – 2 марта в Бучанском районе, 12 марта – возле Скадовска, 16 марта – возле Николаева, 19 марта сразу два над и над Запорожской областью
- самолет Ил-76 для десантников и грузов
- два Су-35 С уничтожили в Киевской области (ракетами), один – 4 марта – в Чернигове (с ПТРК "Игла-1")
- "Искандер-М" возит баллистические ракеты
- большой десантный корабль "Саратов", который может возить до 1000 тонн техники.
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Так, глава украинского МИД подчеркнул, что миротворческая миссия может зайти в Украину только при условии, что она не заморозит конфликт и не закрепит нынешние позиции сторон.
Таким образом Кулеба прокомментировал инициативу Польши, выступившей с предложение организовать миротворческую миссию для разрешения ситуации в Украине.
Напомним, глава МИД Кулеба рассказал об итоге переговоров с Байденом.
Как сообщала Politeka, Байден рассказал, что будет с экономикой России.
Также Politeka писала, что Подоляк жестко ответил на возможный "референдум" так называемой "ХНР".