Російський окупант в розмові визнав, що тепер їм будуть в спину плювати, так як вони не досягли успіху під Києвом і Черніговом.

Як пише Politeka.net, українці вже 37-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час успіхів у ворогів все менше, а нещодавно стало відомо, що росіянам доводиться відступати під Києвом і Черніговом. Це сильно деморалізувало солдатів, розмову яких перехопило СБУ і опублікувало у себе на каналі.

"Чув, що назад будуть відводити війська. Чернігів, Київську область...",- сказав співрозмовник солдата.

"Ну, я тут", - відповів йому окупант, відзначаючи, що знаходиться під Києвом.

"Зрадили російську армію, зараз взагалі нам в спину плювати будуть. А че, не соромно? Стільки солдатів погубили і здатися...",- нарікав співрозмовник з Росії.

Також він запитав у окупанта, яке у них озброєння є. Як виявилося "все безпонтове" і створено для реклами.

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