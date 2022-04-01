Як пише Politeka.net, українці вже 37-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час успіхів у ворогів все менше, а нещодавно стало відомо, що росіянам доводиться відступати під Києвом і Черніговом. Це сильно деморалізувало солдатів, розмову яких перехопило СБУ і опублікувало у себе на каналі.
"Чув, що назад будуть відводити війська. Чернігів, Київську область...",- сказав співрозмовник солдата.
"Ну, я тут", - відповів йому окупант, відзначаючи, що знаходиться під Києвом.
"Зрадили російську армію, зараз взагалі нам в спину плювати будуть. А че, не соромно? Стільки солдатів погубили і здатися...",- нарікав співрозмовник з Росії.
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Також він запитав у окупанта, яке у них озброєння є. Як виявилося "все безпонтове" і створено для реклами.
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