Вночі 2 квітня росіяни знову відкрили вогонь по Лисичанську, що призвело до пошкодження п'яти будинків.

У Луганській області протягом доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка.

Про це сьогодні повідомляє голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай на своїй сторінці у Фейсбук.

Вночі 2 квітня росіяни знову відкрили вогонь по Лисичанську, що призвело до пошкодження п'яти будинків. Ще два загоряння житла сталися в Тошківці. Кількість жертв встановлюється.

За даними глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, співробітники ДСНС врятували семеро людей, один житель Рубіжного поранений.

"Протягом доби успішно відбито 9 атак ворога. Українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога " - сказано в повідомленні.

Раніше в Генштабі повідомляли, що в місті Алчевськ, в місцеву лікарню з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадирівців.

За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. У той же час, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу в підрозділах так званого 2 Армійського корпусу склали близько 800 осіб.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили про активізацію російських військ у Придністров'ї.

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