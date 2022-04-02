Ночью 2 апреля россияне снова открыли огонь по Лисичанску, что привело к повреждению пяти домов.

В Луганской области на протяжении суток обстрелам подверглись города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, населенные пункты Березово, Тошковка.

Об этом сегодня сообщает глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай на своей странице в Фейсбук.

Ночью 2 апреля россияне снова открыли огонь по Лисичанску, что привело к повреждению пяти домов. Еще два возгорания жилья произошли в Тошковке. Число жертв устанавливается.

По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сотрудники ГСЧС спасли семь человек, один житель Рубежного ранен.

«В течение суток успешно отбиты 9 атак врага. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага» - сказано в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщали, что в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев.

По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. В то же время, за прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.

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