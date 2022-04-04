Чи є у Росії сили, щоб захопити Київ, проаналізував Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Збройних Сил США в Європі Бен Ходжес у інтерв’ю ТСН.

Військовий підкреслив, що наразі відбувається не відведення військ від столиці, а їх передислоковує для цієї наступної "фази" на Донбасі.

«Російські військові одиниці були розбиті, вони втратили лідерів, їхнє обладнання розбите, вони втратили багато техніки, дякуючи українським захисникам. Тому зараз вони намагаються відступити, реорганізуватися, перегрупуватися для наступної "фази". Це саме те, що, я думаю, відбувається просто зараз. Тому це не відведення», - зазначив він.

За словами Бена Ходжеса, у Росії нема достатніх сил, щоб захопити Київ.

«У них немає ресурсів, щоб взяти Київ. Вони не мають достатньої кількості військ. Місто занадто велике, оборона навколо міста дуже сильна. Тому, я думаю, вони переоцінюють, що вони спроможні зробити. Що вони мають намір зробити, так це спиратися на те, що вони вже зробили. Зокрема в Азовському морі. Бо вони знають, що це вдарить по українській економіці. Якщо Україна не буде спроможна експортувати з Бердянська та Маріуполя, то це вдарить по українській економіці і принесе багато проблем. Тому, думаю, вони мабуть спробують сфокусуватися на цьому», - заявив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, ракетний удар завдано по Київській області: у повітряному командуванні розповіли подробиці

Як повідомляла Politeka, Кулеба після побаченого в Бучі закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати на збір доказів

Також Politeka писала, що ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів, з’явилися кадри