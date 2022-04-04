Есть ли у России силы, чтобы захватить Киев, проанализировал Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженных Сил США в Европе Бен Ходжес в интервью ТСН.

Военный подчеркнул, что сейчас происходит не отвод войск от столицы, а их перебрасывает для этой следующей "фазы" на Донбассе.

«Российские военные единицы были разбиты, они потеряли лидеров, их оборудование разбито, они потеряли много техники, благодаря украинским защитникам. Поэтому сейчас они пытаются отступить, реорганизоваться, перегруппироваться для следующей "фазы". Это именно то, что, я думаю, происходит прямо сейчас. Поэтому это не отвод», - отметил он.

По словам Бена Ходжеса, у России нет достаточных сил, чтобы захватить Киев.

"У них нет ресурсов, чтобы взять Киев. Город слишком велик, оборона вокруг города очень сильна. Поэтому, я думаю, они переоценивают, что они способны сделать. Что они намерены сделать, так это опираться на то, что они уже сделали. В частности в Азовском море. Потому что они знают, что это ударит по украинской экономике. Если Украина не сможет экспортировать из Бердянска и Мариуполя, то это ударит по украинской экономике и принесет много проблем. Поэтому, думаю, они видимо попытаются сфокусироваться на этом», - заявил генерал-лейтенант.

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